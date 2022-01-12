Таллин, 12 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Бывший главный тренер олимпийской женской сборной Эстонии по фехтованию на шпагах Кайдо Кааберма хотел получить от Федерации фехтования средства на оплату двух фиктивных чеков. Об этом сообщил эстонский еженедельник Eesti Ekspress.

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Соответствующее заявление подано федерацией в госпрокуратуру. Начато расследование. Сообщается, что Кабермаа уже в добровольном порядке погасил средства одного из чеков на сумму 10 000 евро.

Оба чека на сумму свыше 13 000 евро, по словам Кааберма, были оформлены в России на покупку фехтовального оборудования для сборной, но лицо, якобы выдавшее чеки, теперь утверждает, что ничего об этом не знает.

Кааберма объясняет историю с чеками как месть со стороны бывшего руководства федерации. Он уверяет, что ничего противозаконного не совершал.

Эстонские шпажистки Ирина Эмбрих, Юлия Беляева, Эрика Кирпу и Катрина Лехис под руководством Кааберма прошлым летом завоевали золотые медали командного турнира на Олимпийских играх в Токио.

Благодаря успеху своих подопечных, Кайдо Кааберма признали лучшим тренером Эстонии по итогам 2021 года.