Астана, 12 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Экспертные сообщества и мировые политики продолжают серьёзно анализировать ситуацию в Казахстане. Стране удавалось долгое время сохранять имидж практически идеальной стабильности и управляемости, несмотря на нестабильный регион. Также Казахстан богат энергоресурсами и полезными ископаемыми, и в экономике страны достаточно много иностранных инвестиций.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

Основная причина политического кризиса в Казахстане — многовекторность руководства страны. Государство входит в ОДКБ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Евразийский экономический союз и активно поддерживает интеграционные процессы в бывших республиках СССР, отметили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

В то же время идут масштабные интеграционные процессы в Союзе тюркских государств (СТГ), что требует от властей проявлять огромное искусство, так как разнонаправленность может стать поводом для серьезной геополитической и внутриполитической турбулентности.

Треугольник Россия — Китай — Турция образовал вокруг Казахстана «кольцевую геополитическую нестабильность». Властям государства приходилось последние тридцать лет умело лавировать между существующими «центрами силы», так как примыкать к одному из них руководство страны отказывалось.

С тезисом о том, что произошедшее в Казахстане нанесло удар только по России, так как ослабило интеграционные процессы на постсоветском пространстве, не согласны турецкие политологи. Эксперты уверены, теперь Анкара также будет вынуждена иметь дело уже с другим лидером Казахстана, искать с ним историческую динамику, создавать новый потенциал, предпринимать сложные дипломатические шаги, чтобы наверстать упущенное и сохранить свои позиции в регионе.

Что касается самого Казахстана, усложняющая внутриполитическая ситуация, а также новые экономические и геополитические вызовы привели страну на сложное перепутье. Республике придётся пройти серьёзную геополитическую структурную перестройку, которая началась с момента развертывания в этой стране вооруженных сил ОДКБ. В Институте РУССТРАТ уверены, что главные события в Казахстане еще впереди.