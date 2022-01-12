Джакарта, , 13:43 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии пытается репатриировать индонезийского гражданина, который был взят в заложники в Йемене, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

Индонезийский гражданин, житель Макасара, был взят в заложники 7 января во время плавания на грузовом судне, принадлежащем Саудовской Аравии. Корабль перевозил медицинское оборудование для саудовского полевого госпиталя в Йемене.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии задержали 75 иностранных рыболовных судов в течение 2021 года.

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