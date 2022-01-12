Монреаль, Канада, 12 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Канадский электронный дуэт Blue Hawaii представил второй сингл из будущего мини-альбома My Bestfriend's House. Об этом 11 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Музыка

Песня получила название Butterfly и следует за декабрьским лид-синглом L.O.V.E.

Согласно информации источника, My Bestfriend's House станет первой работой дуэта после годичной разлуки. Изначально дуэт планировал записать полноформатный альбом в стиле даунтемпо. Но после локдауна Blue Hawaii приняли решение сохранить в будущем релизе звучание мини-альбома Under 1 House, который был выполнен в жанре хаус.