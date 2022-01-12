В Вологодской области за сутки скончались семь ковид-пациентов
Вологда, 12 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Вологодской области за последние сутки выявили 89 случаев COVID-19, общее число заражений коронавирусом достигло в регионе 100 930, сообщает оперштаб.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Коронавирус
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По данным штаба, 11 января в области скончались семь ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 3 061.
Как сообщало ИА REGNUM, антиковидный режим на Вологодчине продлили до конца зимы.