Екатеринбург, 12 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался массовой эвакуацией учащихся и сотрудников 151 школы Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

Он поручил своему свердловскому подчинённому Михаилу Богинскому организовать по факту ложных сообщений о минировании процессуальную проверку. Также Бастрыкин ждёт от него информации о проверке и о принятых решениях.

Как сообщало ИА REGNUM, волна эвакуации произошла в Екатеринбурге 12 января утром. Поводом стали ложные сведения о якобы готовящихся терактах.