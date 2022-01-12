Курган, 12 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружен 81 новый случай заражения коронавирусом, из них 35 зарегистрировано в Кургане. Об этом 12 января сообщает региональный оперштаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 86 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 12 января подтвердили 51 806 случаев заражения коронавирусом, вылечились 49 284 курганцев, скончались 1030 человек (трое за сутки).