Брюссель, , 12:40 — REGNUM На сегодняшний день позиции России и стран Запада являются «далекими друг от друга», однако западные страны ждут продолжения интенсивных переговоров и консультаций. Об этом 12 января написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге в преддверии встречи глав МИД и минобороны ЕС.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«На этой неделе состоялась первоначальная серия обсуждений: в понедельник между США и Россией в Женеве, а затем переговоры Россия-НАТО в Брюсселе в среду. Позиции остаются далекими друг от друга, но мы можем предусмотреть продолжение серии интенсивных, многоуровневых переговоров и консультаций, в которых ЕС будет продолжать играть свою полную роль», — указал он в своем сообщении.

Кроме этого, Боррель добавил, что он разговаривал с госсекретарем США Энтони Блинкеном в прошлые выходные, а также намерен снова это сделать после указанной встречи. При этом глава европейской дипломатии уточнил, что координация между ЕС и НАТО сильна на всех уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса (НАТО) началось заседание Совета Россия — НАТО, первое за последние два с половиной года.