Пенза, 12 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Пензенской области с 11 по 21 января действует режим повышенной готовности. Основанием для принятия данных мер послужили сильнейший снегопад и проведение предупреждающих мероприятий в период крещенских купаний. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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С 12 по 14 января прогнозируется желтый уровень погодной опасности, местами по Пензенской области ожидается сильный снег. В связи ухудшением погодных условий в регионе велика вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением линий электропередач и дорожно-транспортных происшествий. Жителям Пензенской области рекомендуют воздержаться от использования личного транспорта, так как непогода приведет на дорогах к снежным заносам и переметам.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области 12 января ожидается сильный снег, местами слабая метель. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов ниже ноля.

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