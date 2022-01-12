Ульяновск, 12 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области чуть увеличилось количество вновь заболевших ковидом и ещё десятки пациентов победили болезнь. Эти данные приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

По информации на 12 января, в Ульяновской области официально выявлено ещё 88 случаев заражения коронавирусом. Это на один случай больше, чем было сутками ранее (10 января). Всего с начала января в регионе регистрировали от 81 до 92 случаев заражения SARS-CoV-2 в сутки.

В целом в регионе лабораторно подтверждено 121 659 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 115 338 человек, в том числе за последние сутки выписаны 79 пациентов. Доля вылечившихся в настоящее время составляет 94,8%.

Напомним, ранее вице-мэр Ульяновска Инна Митрофанова заявила, что коллективный иммунитет составляет 69,2%, а неофициально, «по нашим подсчётам» (то есть с учётом переболевших ковидом), — 74%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области умерли от ковида 3904 человек (или 3,21% от числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом).