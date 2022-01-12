Ульяновск, 12 января, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области регистрируют очередные летальные исходы от ковида. Это следует из обновлённых сведения оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 12 января, в регионе жертвами пандемии коронавируса стали ещё 12 жителей. Это на два летальных случая больше, чем было сутками ранее. Всего за последний месяц (с 13 декабря по 11 января) умирали не менее шести ковидных больных в сутки.

Таким образом, в Ульяновской области умерли от ковида 3904 человек. Это составляет 3,21% от числа официально выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе.

Напомним, в регионе сделано 1 635 660 лабораторных ПЦР-исследований на коронавирус. Под наблюдением находится 6382 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января заместитель главы Ульяновска Инна Митрофанова заявила, что «скоро с согласия родителей» начнут прививать от коронавируса подростков. А через 3 — 4 месяца ожидается поступление в гражданский оборот назальной вакцины.