Москва, 12 января, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Российский газопровод всегда будет находиться под ударом. Об этом 12 января заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

«Северный поток — 2 всё время будет находиться под ударом — не только в Германии, но и в других странах ЕС», — заявил эксперт.

Нам стоит приготовиться к тому, что транзит топлива по нему будут периодически перекрывать, полагает политолог.

В какие-то моменты, напротив, топливо потечёт по газопроводу беспрепятственно. В Германии и Евросоюзе уверены, что с его помощью можно оказывать на Россию давление, и для того, чтобы это давление ощущалось меньше, нужно находить рынки за пределами Европы, уверен Трухачёв.

«Пусть те же немцы видят, что свет на них клином не сошёлся» — подытожил эксперт.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее заявила о том, что газопровод «Северный поток-2» не соответствует требованиям Евросоюза.