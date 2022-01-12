Москва, 12 января, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В новогодние каникулы с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года российские туроператоры оправили отдыхать и путешествовать около 550 тыс. туристов, из них около 300 тыс. — по России, и около 250 тыс. — в зарубежные страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый год

Продажи новогодних туров по России и за рубеж по сравнению с праздниками 2020−2021 гг. увеличились примерно на 175%, но это меньше на 16%, чем в этот период до пандемии коронавируса (в 2019—2020 гг.).

В АТОР заявили, что все крупные туроператоры отмечают существенный прирост продаж новогодних туров по сравнению с периодом годичной давности — новогодние каникулы 2020−2021 гг.). Прирост у разных компаний варьируется от 80% до 300%.

ИА REGNUM ранее сообщало, перед Новым годом собирались поехать отдыхать на российские морские курорты или за границу лишь 1% жителей РФ.

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