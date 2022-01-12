Томск, 12 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. По состоянию на 12 января в Томской области подтверждено 63 319 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявили 117 носителей SARS-CoV-2. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Томской области коронавирус победили 54 255 человек. За сутки выздоровели 446 томичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в регионе был подтверждён 101 случай заражения, выздоровели 437 человек.