В Омской области скончались уже 3300 ковид-пациентов
Омск, 12 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались 13 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 12 января в федеральном оперштабе.
Дарья Драй ИА REGNUM
Пациент на ИВЛ
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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Омской области стали уже 3300 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе было подтверждено 195 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 498 человек.