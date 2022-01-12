В Тамбовской области за сутки выявлено 166 новых случаев коронавируса
Тамбов, 12 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Тамбовской области 12 января подтверждено 166 новых случаев заражения коронавирусом — на девять меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в области были зарегистрированы 63 тыс. 189 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 58 тыс. 220 пациентов, в том числе 146 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 1795 человек. Пять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.