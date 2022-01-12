Омск, 12 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявлено 195 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 133 160. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным федерального оперштаба, за сутки в регионе выздоровели 498 человек. Общее число выздоровевших — 124 844 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Омской области было подтверждено 198 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 499 человек.