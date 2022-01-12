Во Владимирской области за сутки выявлены 145 носителей коронавируса
Владимир, 12 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Во Владимирской области 12 января подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в области были зарегистрированы 83 тыс. 376 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 75 тыс. 79 пациентов, в том числе 307 человек — за последние сутки.
За весь период скончался 2981 человек. За последние сутки подтверждено семь новых летальных случаев.