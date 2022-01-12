Владимир, 12 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Во Владимирской области 12 января подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Всего в области были зарегистрированы 83 тыс. 376 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 75 тыс. 79 пациентов, в том числе 307 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 2981 человек. За последние сутки подтверждено семь новых летальных случаев.