Чебоксары, 12 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Чувашии подросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Эпидемическая обстановка в районах и городах Чувашии на 11 января 2022 года

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По информации на 12 января, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 47 105 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 11 января официально выявили 49 носителей коронавируса, что на пять случаев больше, чем было 10 января.

Выздоровели 41 012 жителей, что превышает 87% от числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки победили болезнь 24 пациента.

В то же время продолжает расти число жертв пандемии. Умерли в Чувашии ещё 15 ковидных больных, всего скончался 4101 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в рамках плана по борьбе со штаммом «Омикрон» готовы будут развернуть 2 тыс. коек в пяти больницах. Также в случае распространения планируют привлечь волонтёров-медиков, чтобы снизить нагрузку на первичное звено системы здравоохранения. В настоящее время в республике не выявлены случаи заражения «Омикроном».