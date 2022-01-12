Триполи, , 11:56 — REGNUM Прокуратура Ливии направила под стражу группу должностных лиц и сотрудников «Банка Республики» по обвинению в хищениях бюджетных средств. Об этом сообщает Fawaselmedia.

Арест 禁书 网

По данным журналистов, сотрудники филиала «Банка Республики» в городе Зувара обвиняются в хищении 600 000 евро, в банковских ячейках. Отмечается, что прокуратура обвиняет руководителя отделения и ряд его заместителей.

«Государственное обвинение провело расследование в отношении директора филиала «Банка Республики» в городе Зувара, его предшественника, начальника казначейского отдела и трех сотрудников банка. После завершения расследования, Следственное управление Западного пограничный района рассмотрит форму и порядок заключения для задержанных», — заявили в прокуратуре.