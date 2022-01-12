Липецк, 12 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Липецкой области 12 января подтвержден 121 новый случай заражения коронавирусом — на семь больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 85 тыс. 398 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 79 тыс. 118 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 309 — за последние сутки.

За весь период скончались 2900 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.