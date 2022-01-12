Пенза, 12 января, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Пензенской области за последние сутки зарегистрировали 161 новый случай заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 12 января число выявленных заражений достигло 103 972 случая, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Выздоровели с начала пандемии 91 138 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 637 человек.

Скончались всего 4743 пациента с коронавирусом, из них 10 — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала пандемии подтвердилось 10 702 150 заражений коронавирусом.

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