Пермь, 12 января, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Пермском крае ожидается всплеск заболеваемости COVID-19 из-за распространения штамма «Омикрон». Губернатор Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства 12 января подчеркнул, что регион должен подготовиться к этому, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

«Хочу, чтобы минздрав и минфин проработали дополнительные предложения по готовности медицинских организаций, так как из-за нового штамма нагрузка на первичное медицинское звено может увеличиться. Мы должны максимально подготовиться. Мы видим, что в Москве заболеваемость за сутки выросла на 60%, и у нас может возникнуть сложная ситуация», — сказал Махонин.

Он также отметил, что в Пермском крае наблюдается снижение темпов вакцинации от коронавирусной инфекции и призвал населения делать прививки.

Добавим, что первый случай заражения штаммом «Омикрон» выявлен на территории Прикамья 29 декабря 2021 года у мужчины, прибывшего в Пермь из Египта транзитом через Москву. Заболевание протекало легко, сейчас турист здоров.