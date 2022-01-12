Джакарта, 12 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что запас вакцин против коронавируса для проведения ревакцинации вполне достаточно, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По данным министерства, запасы вакцин в стране достигли 130 млн доз.

В настоящее время правительство Индонезии сосредоточит внимание на группах высокого риска, а именно на пожилых людях и группах с ослабленным иммунитетом. После пожилых людей ревакцинацию в стране пройдут лица в возрасте 18 лет и старше.

Напомним, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что ревакцинация в стране пройдет бесплатно.