Великий Новгород, 12 января, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Количество новых заражений COVID-19 за сутки в Новгородской области продолжает снижаться, за прошедшие 24 часа вирус в регионе обнаружили у 88 человек. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в Новгородской области выявили 88 новых носителей коронавируса, это на два случая меньше, чем за предыдущие сутки. Показатель заболеваемости сокращается в регионе уже на протяжении девяти дней.

От ковида за сутки на Новгородчине скончались семь человек, что на три человека больше, чем за 10 января.

За сутки выписаны по выздоровлению в регионе 67 ранее заразившихся вирусом жителей. Этот показатель на 14 человек больше, чем сутками ранее. В регионе сохраняется положительная динамика выздоровления.

За всё время пандемии в Новгородской области выявили 66 622 случая заражений коронавирусной инфекцией. От ковида, как основной причины смерти, скончались 799 человек, а выздоровели — 63 264 человека.