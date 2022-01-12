Новосибирск, 12 января, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 12 января, поступили сообщения о минировании зданий судов. Сообщения на электронную почту получили все суды Новосибирска и 18 судов региона. Об этом сообщили в управлении судебного департамента области.

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«После сообщения об угрозе взрыва сразу была объявлена экстренная эвакуация сотрудников и посетителей судов», — уточнили в управлении.

В аппарате антитеррористической комиссии региона отметили, что в настоящее время устанавливаются отправители сообщения.

Здания были обследованы, взрывных устройств не обнаружено. Сейчас все суды работают в штатном режиме.