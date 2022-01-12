Красногорск, , 11:15 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 12 января статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1238 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 383 случая больше аналогичного показателя 11 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 855 человек, а днем ранее — у 1197 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 12 января в России было выявлено 17 946 новых случаев заражения коронавирусом.

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