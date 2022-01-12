Красноярск, 12 января, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Красноярске с 13 января прогнозируется похолодание. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

(сс) Free-Photos Мороз

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По данным синоптиков, к выходным (15−16 января) столбики термометров в ночное время опустятся до — 25, — 30 °C. Днём будет не выше — 20, — 25 °C. При этом осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица.

Напомним, на новогодних каникулах в Красноярске преобладала тёплая погода, временами шёл небольшой снег.

Как сообщало ИА REGNUM, усиление морозов ожидается в Омской области.

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