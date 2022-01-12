Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM Горы мусора, возвышающиеся над переполненными баками у жилых домов Санкт-Петербурга — результат начавшейся 1 января 2022 года мусорной реформы, которую власти города оттягивали, как могли, и к которой всё равно не успели подготовиться. Возможные причины мусорного коллапса в эфире телеканала «ЛенТВ 24» назвал гендиректор управляющей компании по обращению с отходами Ленинградской области Антон Бучнев.

Горы мусора в Приморском районе Петербурга. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) Vk.com/spb_today

Напомним, соседствующая с Петербургом Ленинградская область приступила к мусорной реформе два года назад. Изменения в сборе и вывозе твердых коммунальных отходов (ТКО) с мусорных площадок региона проходили постепенно, начиная с трех районов региона и постепенно охватывая оставшиеся 14.

«У нас была возможность более поэтапно войти в мусорную реформу и избежать тех серьезных проблем, которые возникают при одномоментном начале реформы, — пояснил Бучнев. — Мы, в отличии от регоператора Петербурга, сохранили существующую систему перевозчиков, которые были на момент мусорной реформы, для того чтобы получить всю информацию, как работает система».

Так, областной регоператор посчитал сколько мусорных площадок в Ленобласти, сколько на них контейнеров и сколько еще нужно поставить. Оценили как справляются со своими обязанностями работающие перевозчики. Спустя полгода регоператор и муниципалитеты закупили необходимое количество мусорных баков, а с перевозчиками, которые выполняли свою работу недобросовестно, расторгли договоры.

«У нас появилась полноценная система маршрута мусора на территории Ленобласти. Мы понимаем, какие отходы в каких точках образуются. Мы знаем, куда они поступают. И мы уверены, что каждый килограмм мусора поступает на соответствующий объект обработки, захоронения или утилизации», — добавил Бучнев.

Он также пояснил, что хаос на контейнерных площадках в Петербурге возникает в том числе из-за того, что один перевозчик уже вывез свои баки, а другой — не успел расставить. Также Антон Бучнев заметил, что Петербург, как и Ленобласть, столкнулась с работой компании «Эколэн». Она выиграла конкурс на вывоз мусора по нескольким лотам на территории Петербурга, после чего, за несколько дней до Нового года, «сбежала» из Ленобласти.

«Мы были вынуждены перед новогодними праздниками искать оперативную замену данного перевозчика. Расставлять дополнительные баки, для того чтобы обеспечить надлежащий и качественный вывоз ТКО в праздники. Для нас это было тяжело, но мы с этим справились, чего и коллегам желаем», — подытожил глава управляющей компании по обращению с отходами Ленинградской области.

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