Астана, 12 января, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Депутат нижней палаты парламента Казахстана, старшая дочь бывшего президента республики Дарига Назарбаева отсутствовала 12 января на пленарном заседании палаты из-за болезни, сообщили в пресс-службе мажилиса.

Council.gov.ru Дарига Назарбаева

«На больничном она (Дарига Назарбаева), как и другие ее коллеги, которых тоже нет на заседании», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Назарбаева с января 2021 года входит в состав комитета по экономической реформе и региональному развитию нижней палаты парламента.