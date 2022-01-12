Глава Южной Кореи отреагировал на обрушение части здания в Кванджу
Сеул, 12 января, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал распоряжение своим помощникам провести тщательное расследование причин аварии на строительной площадке в Кванджу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского лидера Пак Кён Ми.
В ходе встречи глава государства подчеркнул необходимость проведения тщательного расследования причин недавней серии несчастных случаев.
Мун Чжэ Ин также призвал к усилению мер безопасности в сфере строительства, чтобы предотвратить повторение подобных происшествий.
Как сообщало ИА REGNUM, что 11 января в южнокорейском городе Кванджу обрушилась часть стены строящегося высотного многоквартирного дома. В результати аварии пропали без вести шесть человек.