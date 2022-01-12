Челябинск, 12 января, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Челябинской области 11 января зафиксировали ещё 232 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 150 839 зразившихся. Вылечились 141 337 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 1839 человек. А скончались от COVID-19 ещё 14 пациентов.