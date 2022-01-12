Ереван, , 10:34 — REGNUM Трое армянских военнослужащих погибли за минувшие сутки в ходе перестрелки на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

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Вечером 11 января армянское оборонное ведомство сообщило о гибели двух военных на восточном участке границы. Ещё двое военнослужащих были ранены.

Позднее в минобороны заявили об обнаружении тела ещё одного погибшего — военнослужащего Ваана Бабаяна. Военный погиб при обстреле со стороны азербайджанских подразделений. Интенсивные боевые действия спровоцированы азербайджанской стороной, заявили в Ереване.

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