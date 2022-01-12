Абакан, 12 января, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Жертвой коронавирусной инфекции в Хакасии стала ещё одна пациентка — 94-летняя женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики, ссылаясь на данные регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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Таким образом, с начала 2022 года в Хакасии скончались уже 62 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 68 носителей коронавируса, выздоровели 169 человек.