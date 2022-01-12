Севастополь, 12 января, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Севастополе подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона 12 января. Сутками ранее, 11 января, сообщалось о 73 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в Севастополе коронавирусом заразились 53 437 человек, выздоровели на утро 12 января 50 710 пациентов, в том числе 84 выписаны после выздоровления за последние сутки.

Статистика смертности среди пациентов с COVID-19 за сутки пополнилась пятью новыми случаями. Возраст новых жертв инфекции — от 40 до 84 лет. Всего в Севастополе скончались 1884 пациента с подтверждённым диагнозом с COVID-19.