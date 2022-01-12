Москва, 12 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Банк России выпустил памятную серебряную монету к 100-летнему юбилею Кабардино-Балкарии. Номинал монеты — три рубля, изготовлена она тиражом три тысячи экземпляров, сообщили 12 января в пресс-службе Центробанка.

Cbr.ru Памятная монета ЦБ РФ к 100-летию Кабардино-Балкарии

На инвестиционной серебряной монете изображено здание правительства Кабардино-Балкарии на фоне основной достопримечательности региона: самой высокой вершины Европы — горы Эльбрус. На левой стороне монеты изображен в цвете герб республики. По низу идут надписи «100 лет» и «Кабардино-Балкарская Республика».

«Выпускаемые монеты, номиналом три рубля — законное средство наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — сообщили в ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 100-летие Кабардино-Балкарии отмечается в 2022 году. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин в октябре 2018 года.

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