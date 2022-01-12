Москва, 12 января 2022, 09:45 — REGNUM Сегодня, 12 января, президент РФ Владимир Путин поздравил работников органов прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием создания в России органов прокуратуры, сообщается на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что лучших представителей органов прокуратуры неизменно отличают компетентность, принципиальность, верность долгу, стремление честно служить Отечеству и достойно решать задачи на благо народа России.
«Прокуратура — это единая централизованная система, которая играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, осуществляя надзор за своевременным исполнением Конституции РФ и законов», — отметил Путин.
ИА REGNUM сообщало, День работников органов прокуратуры отмечают ежегодно 12 января в России.
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