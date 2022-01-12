Саратов, 12 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали резкий спад заболеваемости COVID-19. По состоянию на 12 января всего подтвердили 135 406 случаев инфицирования коронавирусом, из них 147 — за прошедшие сутки, накануне выявили 176 заболевших. Выздоровели с начала пандемии 124 646 пациентов, за минувший день выписали 411 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Donland.ru Палаты готовы к приёму пациентов

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Из числа заболевших за последние 24 часа пневмония диагностирована у 26 пациентов, с признаками ОРВИ — 121 человек. На стационарном лечении находятся 1086 пациентов, на амбулаторном — 4684.

В Саратове за сутки выявили 43 случая заражения, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 51 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, более 15 млн случаев заражения коронавирусом было выявлено за неделю в мире.

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