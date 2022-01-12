Ханты-Мансийск, 12 января, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 12 января обнаружено 146 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 143.

Лидером по числу заражений в регионе является Сургут — 51 случай за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 12 января подтвердили 97 383 случая заражения коронавирусом, вылечились 92 178 человек, скончались 2070 (семь за минувшие сутки).