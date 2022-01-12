Джакарта, 12 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В трех районах провинции Южный Калимантан в Индонезии произошло наводнение, из-за которого пострадали тысячи человек, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Стихийные бедствия в Индонезии

В агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии отметили, что семь деревень были затоплены. Из-за наводнения пострадали около 454 семей или 1379 человек.

В настоящее время уровень воды достигает 45 см.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо ввел в должность первую жеИ-нщину-посла из Папуа Фьентье Маритье Суэбу.