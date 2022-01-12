Страсбург, Франция, , 09:30 — REGNUM Европейский суд по правам человека присудил пострадавшим и родным погибших в теракте в Беслане в 2004 году €360 тыс. Такое решение вынес суд в Страсбурге 11 января 2022 года, о чем сообщается на официальном сайте судебной инстанции.

Кладбище «Город ангелов», Беслан © digorets

Суд пришел к выводу, что российские власти обязаны выплатить по €10 тыс. родным погибших и по €5−7 тыс. пострадавшим заложникам, получившим травмы при освобождении их в ходе спецоперации. Компенсация полагается за то, что «российские власти нарушили ст. 2 (право на жизнь) Европейской конвенции о правах человека, которая обзывает государства планировать и контролировать операцию с применением смертоносной силы, чтобы свести к минимуму риск для жизни заложников», пишет «КоммерсантЪ». Кроме того, не было, по мнению суда, проведено объективного расследования совершенного преступления.

Напомним, в 2017 году ЕСПЧ уже принимал решение о компенсации пострадавшим в теракте в Бесланской школе №1 в 2004 году. Было постановлено, что 409 заявителям должны выплатить в общей сложности более €3 млн компенсации. В сентябре 2019 года был получен отчет Минюста о произведенных выплатах.

Как прокомментировала «Ъ» решение вчерашнего суда сопредседатель организации «Матери Беслана» Сусанна Дудиева, она удовлетворена результатом процесса, тем не менее компенсации в обращении заявителей были не главной целью. В первую очередь организация намерена была получить в суде признание на «нарушение прав на жизнь, здоровье и объективное судебное разбирательство».

Напомним, 1 сентября 2004 года в школе №1 в городе Беслане в Северной Осетии были взяты в заложники более тысячи детей, педагогов и родителей, пришедших на праздничную линейку, посвященную началу учебного года. Их удерживали почти трое суток. При штурме здания школы силовиками погибли 334 человека, среди которых было 186 детей.

Читайте также: ЕСПЧ обязал РФ выплатить €2,9 млн родным погибших в Беслане