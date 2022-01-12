Тирана, 12 января, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 11 января заявил в эфире телеканала Klan, что политические лидеры Демократической партии ведут борьбу за персональную власть в партии, но фактически являются «политическими трупами».

Antje Wildgrube Сали Бериша

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при этом политик выразил готовность к сотрудничеству с представителями Демократической партии в парламенте.

Напомним, в апреле 2021 года Социалистической партии Эди Рамы удалось в третий раз подряд одержать победу на выборах. Таким образом, Демократическая партия еще три года обречена быть удалена от власти.

Тем временем ее лидеры Люльзим Баша и Сали Бериша ожесточенно борются за контроль над штаб-квартирой партии, что уже повлекло за собой арест десятков их сторонников.