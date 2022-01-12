Москва, 12 января, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В среду, 12 января, будет произведена коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) для формирования баллистических условий для старта пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадки «Союза МС-19». Об этом 12 января сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

МКС

"Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 12 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что она будет проведена для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой «Союза МС-19».

Кроме того, указывается, что для коррекции в 21:24 мск будут включены двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18», которые проработают 395,4 секунды. При этом отмечается, что в результате средняя высота орбиты МКС увеличится на 1,20 км и средняя высота орбиты вырастет до 418,06 км.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в производстве АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева (ИСС, входит в государственную корпорацию «Роскосмос») находится 12 спутников «Глонасс», включая четыре космических аппарата новейшего поколения.