Пенза, , 08:45 — REGNUM В Пензенской области за последние сутки от COVID-19 умерли ещё десять человек. По состоянию на 12 января общее число жертв коронавируса достигло 4743 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Выписали по выздоровлении за прошедшие сутки 637 человек, днём ранее больничный закрыли 648 пациентов. Всего с начала пандемии с инфекцией справились 91 138 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в РФ выявлено 305 случаев заражения инфицирования штаммом «Омикрон». Носители этого варианта коронавируса зафиксированы в 13 российских регионах.

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