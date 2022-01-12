Улаганский район, Алтай, 12 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 580, из которых 532 умерли непосредственно от COVID-19. Остальные 48 скончались от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.

Число подтверждённых случаев инфицирования, по данным на 12 января, составило 25 584. За минувшие сутки выявлено 17 новых носителей. Лидером по приросту стал Улаганский район, где диагноз подтвердился у шести жителей.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 22, за весь период — 23 390. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 993, за весь период — 357 612», — добавили в оперштабе.