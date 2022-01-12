Астана, 12 января, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В ходе первого заседания нового правительства Казахстана премьер-министр республики Алихан Смаилов дал поручение министерству обороны страны подготовить предложения по реформированию вооруженных сил и разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Министерству обороны совместно с заинтересованными органами выработать предложения по реформированию вооруженных сил и разведсообщества, кардинального повышения обороноспособности армии и внести в аппарат совета безопасности на ближайшее заседание», — сказал он.

Также Смаилов дал минобороны поручение вместе с министерствами национальной экономики, индустрии и финансов провести в установленном порядке работу над вопросами повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой.

Кроме того, премьер-министр Казахстана поручил МВД страны усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военно-транспортные самолёты ВКС РФ вывезли из Казахстана в Россию в общей сложности 2095 российских и иностранных граждан, оказавшихся в критическом положении в связи с последними событиями.