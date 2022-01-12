Ульяновск, 12 января, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области несколько суток подряд растёт число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации, 11 января в регионе официально выявлено 88 носителей коронавируса. Рост наблюдается последние четыре дня: 8 января подтверждено 83 случая заражения, 9 января — 85, 10 января — 87.

Всего в Ульяновской области сделано 1 635 660 лабораторных тестов на ковид. В настоящее время под наблюдением остаются 6382 контактных лица.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января вице-мэр Ульяновска Инна Митрофанова, говоря о снижении заболеваемости ковидом, сослалась на уменьшением количества тестирований в связи с сокращением обращений в больницы, соблюдение ограничительных мер, «разобщённость людей», отдых на улице «малыми группами» и празднование «в основном дома в кругу семьи».