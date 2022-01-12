Петропавловск-Камчатский, 12 января, 2022, 07:41 — ИА Регнум. На Камчатке до сих пор не открылась ледовая переправа до посёлка Таёжного — лёд ещё не набрал необходимой для безопасного движения толщины. Из-за аномально теплой погоды ледостав начался более чем на две недели позже среднемноголетних сроков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 января в краевом правительстве.

52.mchs.gov.ru Ледовая переправа

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«В течение осенне-зимнего периода 2021 года преобладала теплая погода. В отдельные периоды положительные аномалии температуры достигали экстремальных значений. Осенние процессы ледообразования и нарастания льда на большинстве рек Камчатки начались на 2−3 декады позже среднемноголетних сроков. Увеличение площади ледяного покрова проходило аномально медленно», — рассказала ведущий специалист группы гидрологических прогнозов ФГБУ «Камчатское УГМС» Людмила Аргян.

Толщина льда на протоке Таёжной в Мильковском районе ещё недостаточна для открытия переправы. Ежедневно специалисты мониторят ситуацию.

Пока в регионе работает единственная ледовая переправа через реку Камчатка в посёлок Лазо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области в зимний период планируют открыть более 40 ледовых переправ.