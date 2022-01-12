Кемерово, 12 января, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 12 января, за прошедшие сутки было выявлено 198 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 218 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За это же время, по данным оперативного штаба региона, 301 пациент выздоровел, пятеро скончались. Медицинскую помощь получают 6313 кузбассовцев с коронавирусом, в стационара и на домашнем карантине находится 3508 человек.

Всего в регионе зарегистрировано 88 380 случаев заражения коронавирусом, 80 300 человек выздоровели, 1767 пациентов скончались.