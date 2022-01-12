Токио, , 07:18 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида 12 января передал главам палат парламента экспертный правительственный доклад о путях преодоления потенциального кризиса престолонаследия, угрожающего стране из-за крайне узкого круга законных наследников императора Нарухито.

Император Нарухито и императрица Масако Go.jp

Из опубликованного текста следует, что идея о снятии законодательного запрета на передачу трона дочери императора в настоящее время не нашла поддержки у экспертов. Они отложили её рассмотрение на будущее несмотря на специальную резолюцию парламента и поддержку такого решения значительной частью общества.

В качестве альтернативного решения эксперты предлагают не лишать статуса членов императорской семьи дочерей монарха, которые при выходе замуж становятся рядовыми гражданками Японии. При этом их сыновья, рождённые в таком браке, теряют права на монарший престол. Предлагается также позволить императору усыновлять мальчиков из семей, которые входили в состав существовавшей до Второй мировой войны большой императорской фамилии.

Специальное совещание, созданное в парламенте из представителей всех политических партий, начнёт обсуждение экспертных предложений по вопросу престолонаследования 18 января.

Напомним, что у 61-летнего императора Японии Нарухито не имеется сыновей, его официальным наследником является единственный брат, 55-летний принц Акисино. 20-летняя дочь императора Айко, которая является студенткой одного из токийских университетов, в настоящее время не имеет законных прав на престол.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшая японская принцесса Мако, которая лишилась титула и стала обычной гражданкой после свадьбы, покинула родину и вместе с супругом вылетела в США.

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